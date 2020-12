La Base incontra Rousseau. Sold out per le prime due tappe (Di giovedì 17 dicembre 2020) Creatività, condivisione, formazione e soprattutto sperimentazione. Sono queste le parole chiave del tour “La Base incontra Rousseau” che prenderà il via sabato e domenica per costruire insieme ad attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territoriali tanto richieste sulla piattaforma: nuovi spazi, avanzati e personalizzati rispetto ai vecchi meetup, che consentiranno agli iscritti di creare gruppi locali, incontrarsi, portare avanti battaglie condivise sul proprio territorio e costruire tavoli tematici permanenti, ma anche formare i partecipanti all’uso di strumenti di progettazione da applicare sul proprio territorio. Sold out per le prime due tappe richieste dai gruppi locali il 19 dicembre nel Lazio e il 20 dicembre in Campania. Sono 620 i partecipanti ad ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 17 dicembre 2020) Creatività, condivisione, formazione e soprattutto sperimentazione. Sono queste le parole chiave del tour “La” che prenderà il via sabato e domenica per costruire insieme ad attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territoriali tanto richieste sulla piattaforma: nuovi spazi, avanzati e personalizzati rispetto ai vecchi meetup, che consentiranno agli iscritti di creare gruppi locali,rsi, portare avanti battaglie condivise sul proprio territorio e costruire tavoli tematici permanenti, ma anche formare i partecipanti all’uso di strumenti di progettazione da applicare sul proprio territorio.out per leduerichieste dai gruppi locali il 19 dicembre nel Lazio e il 20 dicembre in Campania. Sono 620 i partecipanti ad ...

FedericoDeRosa : Una domanda (sperando che #Conte casomai lèggesse non si offenda): ma è proprio vietato all’#Inter cambiare anche s… - KrInMovimento : RT @Rousseau_OS: Il 19 e il 20 dicembre partirà il tour “La Base incontra Rousseau” con le prime due tappe nel Lazio e in Campania. Leggi… - ivanguarino2001 : RT @AntoLari1986: Vediamoci sabato e domenica prossimi, per progettare insieme a tutti gli attivisti le sedi digitali territoriali e temati… - luisaloffredo28 : La #Base incontra #Rousseau: programma del 19 e 20 dicembre. Parola chiave: #creatività. - Il Blog delle Stelle - vdavide : RT @AntoLari1986: Vediamoci sabato e domenica prossimi, per progettare insieme a tutti gli attivisti le sedi digitali territoriali e temati… -

Ultime Notizie dalla rete : Base incontra M5S spaccato, Laricchia si schiera con Casaleggio La Gazzetta del Mezzogiorno