Inter-Spezia: formazioni e dove vederla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenica 20 Dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si disputerà la partita Inter-Spezia di Serie A. L’Inter si trova al secondo posto con 27 punti, e arriva da una striscia positiva con due vittorie consecutive ai danni del Borussia M’Gladbach e del Bologna. Poi ha pareggiato con lo Shakhtar e ha vinto nuovamente con Cagliari e Napoli. Lo Spezia si trova al sedicesimo posto con 11 punti, e arriva da una striscia negativa con l’unica vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. Poi ha pareggiato con il Cagliari e ha perso contro Lazio e Crotone. E per finire ha pareggiato con il Bologna. Inter-Spezia: quali saranno le probabili formazioni? Inter (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Darmian, Brozovic, Barella, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenica 20 Dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si disputerà la partitadi Serie A. L’si trova al secondo posto con 27 punti, e arriva da una striscia positiva con due vittorie consecutive ai danni del Borussia M’Gladbach e del Bologna. Poi ha pareggiato con lo Shakhtar e ha vinto nuovamente con Cagliari e Napoli. Losi trova al sedicesimo posto con 11 punti, e arriva da una striscia negativa con l’unica vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. Poi ha pareggiato con il Cagliari e ha perso contro Lazio e Crotone. E per finire ha pareggiato con il Bologna.: quali saranno le probabili(3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Darmian, Brozovic, Barella, ...

Inter : ?? | BUONANOTTE Godiamoci la nostra quinta vittoria consecutiva in @SerieA, #InterFans... e da domani testa alle ul… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - interliveit : Da #Brozovic a #Sanchez e #Vidal: le ultime in vista di #InterSpezia #SerieA - Notiziedi_it : Brozovic preoccupa l’Inter: problemi a centrocampo in vista dello Spezia. Conte spera in un recupero - MoliPietro : Inter-Spezia: formazioni e dove vederla -