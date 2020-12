I calcoli di Renzi alla vigilia dell' incontro con Conte

Leggi su agi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Martedì sera, durante il voto di fiducia al Senato sul dl ristori, in tanti nell'Aula si sono avvicinati a Renzi. "Che cosa intendi fare?", la domanda ricorrente. La risposta è stata quella che l'ex premier fornisce da tempo: non voglio la crisi, ma questa volta non mi fermo. Nella maggioranza c'è la convinzione che la tensione è comunque destinata ad abbassarsi, una volta che si troverà un accordo sul 'Recovery plan' con il premierdisponibile a rivedere i suoi programmi iniziali. Ma in particolar modo M5s e Leu tengono il punto, serve un coordinamento a palazzo Chigi. 'Voi che ne pensatea squadra di governo?', ha chiesto ai suoi interlocutori il presidente del Consiglio durante il confronto con le forze politiche. 'Guardi che vogliono rimpastare lei...', la risposta ironica che qualcuno dei suoi 'ospiti' gli ha fornito, con il Capo ...