DXY: indice del dollaro vicino a un breakout ribassista sotto i 90$ causa Fed (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’indice del dollaro USA (DXY) è diminuito durante la notte quando gli investitori forex hanno reagito alla decisione finale sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve. L’indice si aggira intorno al livello psicologico di 90$, dove è stato nelle ultime settimane. indice del dollaro USA sotto pressioneDecisione della Fed Nella sua decisione sui tassi di interesse di fine anno, la Federal Reserve ha votato all’unanimità per lasciare intatti i suoi strumenti di risposta alla pandemia. Ha lasciato invariati i tassi di interesse a breve tra lo 0,0% e lo 0,25%, in linea con le aspettative degli analisti. La banca ha anche lasciato invariato il gigantesco programma di quantitative easing, il che significa che continuerà ad acquistare obbligazioni per almeno $120 ... Leggi su invezz (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’delUSA (DXY) è diminuito durante la notte quando gli investitori forex hanno reagito alla decisione finale sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve. L’si aggira intorno al livello psicologico di 90$, dove è stato nelle ultime settimane.delUSApressioneDecisione della Fed Nella sua decisione sui tassi di interesse di fine anno, la Federal Reserve ha votato all’unanimità per lasciare intatti i suoi strumenti di risposta alla pandemia. Ha lasciato invariati i tassi di interesse a breve tra lo 0,0% e lo 0,25%, in linea con le aspettative degli analisti. La banca ha anche lasciato invariato il gigantesco programma di quantitative easing, il che significa che continuerà ad acquistare obbligazioni per almeno $120 ...

PaoloLuraschi : stimoli economico/fiscali potrebbe invece restituire un po' di vigore alla divisa statunitense. Le prospettive di f… - zazoomblog : DXY: Indice del dollaro USA scende di nuovo mentre il rally della sterlina guadagna forza - #Indice #dollaro… - zazoomblog : DXY: Indice del dollaro USA scende di nuovo mentre il rally della sterlina guadagna forza - #Indice #dollaro… - zazoomblog : DXY: calo senza fine in vista per l’indice del dollaro USA - #senza #vista #l’indice #dollaro - PaoloLuraschi : Il rapporto di cambio GBP/USD ha cominciato la settimana in lieve flessione,la debolezza della sterlina causata dal… -