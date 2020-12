Cyberpunk 2077 nella bufera ma Cory Barlog di God of War non ci sta | ' non è colpa degli sviluppatori'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo il problematico lancio di, le polemiche non accennano a fermarsi e ora anchedi God of War è intervenuto sulla questione, difendendo glidi CDPR.ha condiviso le sue opinioni su Twitter affermando che "la gente sembra stia godendo a infierire su questa vicenda di. Sono dispiaciuto per tutti gliche hanno duramente lavorato per quasi 9 anni, apprezzo quanto avete fatto". Secondo il director bisogna fare un'importante distinzione in questa feroce polemica, perché in CDPR ci sono moltiche hanno dato vita al gioco con il duro lavoro e non c'entrano nulla con la gestione di marketing del titolo. Leggi altro...