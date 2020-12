Con l’ok dell’Ema vaccino Pfizer in Italia dal 27 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se il 21 dicembre l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) darà il suo ok al vaccino anti-Covid sviluppato dalla società statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech, le prime dosi di vaccino in Italia verranno somministrate già il 27. I primi a riceverlo saranno gli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. IL MINISTRO DELLA SALUTE Speranza aveva cercato di far convergere i partner europei su una data comune. Ma la difficoltà logistica di coordinare un’operazione tanto complessa – il vaccino va … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se il 21 dicembre l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) darà il suo ok alanti-Covid sviluppato dalla società statunitensee dalla tedesca BioNTech, le prime dosi diinverranno somministrate già il 27. I primi a riceverlo saranno gli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. IL MINISTRO DELLA SALUTE Speranza aveva cercato di far convergere i partner europei su una data comune. Ma la difficoltà logistica di coordinare un’operazione tanto complessa – ilva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

