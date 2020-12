Cagliari, contro l’Udinese per ritrovare la vittoria (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Cagliari non vince da più di un mese: l’ultimo successo è arrivato contro la Sampdoria il 7 novembre. Nelle ultime 5 in campionato solo 3 punti Cagliari a digiuno di successi. I rossoblù mancano la vittoria in Serie A da più di un mese: ultima gioia nell’uscita casalinga contro la Sampdoria il 7 novembre. Dopo aver superato i blucerchiati, solo 3 punti in 5 partite. E, a questo punto, la gara di domenica contro l’Udinese diventa già uno snodo cruciale per gli uomini di Di Francesco. Conquistare il bottino pieno significherebbe tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici e mettersi alle spalle un’avversaria ostica in classifica. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Cagliari NEWS 24 IL DIGIUNO – 50 giorni a domenica prossima: più di un mese e mezzo. I ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilnon vince da più di un mese: l’ultimo successo è arrivatola Sampdoria il 7 novembre. Nelle ultime 5 in campionato solo 3 puntia digiuno di successi. I rossoblù mancano lain Serie A da più di un mese: ultima gioia nell’uscita casalingala Sampdoria il 7 novembre. Dopo aver superato i blucerchiati, solo 3 punti in 5 partite. E, a questo punto, la gara di domenicadiventa già uno snodo cruciale per gli uomini di Di Francesco. Conquistare il bottino pieno significherebbe tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici e mettersi alle spalle un’avversaria ostica in classifica. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 IL DIGIUNO – 50 giorni a domenica prossima: più di un mese e mezzo. I ...

