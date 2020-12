Antinfluenzale, in arrivo 270 mila dosi E per i bambini c’è lo spray in Fiera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Continua la campagna di Aria, la Centrale acquisti di Regione Lombardia, per l’acquisto dei vaccini antinfluenzali per le cosiddette categorie «fragili» (over 65 anni, malati cronici, bambini sotto i 6 anni). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Continua la campagna di Aria, la Centrale acquisti di Regione Lombardia, per l’acquisto dei vaccini antinfluenzali per le cosiddette categorie «fragili» (over 65 anni, malati cronici,sotto i 6 anni).

webecodibergamo : Aggiornamenti sul vaccino contro l'influenza - tiSOStengo_it : Regione Lombardia: in arrivo altre dosi di vaccino antinfluenzale - infoitsalute : Vaccino antinfluenzale, altre 60mila dosi in arrivo in Abruzzo - infoitsalute : PAOLUCCI: IN ARRIVO VACCINO ANTINFLUENZALE MA AGLI ABRUZZESI COSTERA' PIU' CARO - reteabruzzocom : PAOLUCCI: IN ARRIVO VACCINO ANTINFLUENZALE MA AGLI ABRUZZESI COSTERA’ PIU’ CARO -