Ultima riunione 2020 della Federal Reserve: gli acquisti di titoli continueranno ma per ora non aumentano. Giù Wall Street (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ultima riunione del 2020 per la Federal Reserve, la banca centrale statunitense. L’appuntamento cade in periodo particolarmente delicato, mentre è in corso il passaggio di testimone alla Casa Bianca e la pandemia continua a infliggere danni umani, sociali ed economici. Come previsto la Fed ha lasciato invariato, e sul minimo storico, il livello dei tassi tra 0 e 0,25% (in questo caso il tasso con cui le banche si scambiano tra loro le riserve depositate presso la Fed che, a cascata, influenza l’interesse di tutti i tipi di prestiti). Il programma di acquisto titoli verrà invece portato avanti su valori attuali (120 miliardi di dollari al mese) fino a quando non ci saranno “sostanziali” progressi sul fronte dell’occupazione e dell’inflazione. La pandemia crea “considerevoli rischi” nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)delper la, la banca centrale statunitense. L’appuntamento cade in periodo particolarmente delicato, mentre è in corso il passaggio di testimone alla Casa Bianca e la pandemia continua a infliggere danni umani, sociali ed economici. Come previsto la Fed ha lasciato invariato, e sul minimo storico, il livello dei tassi tra 0 e 0,25% (in questo caso il tasso con cui le banche si scambiano tra loro le riserve depositate presso la Fed che, a cascata, influenza l’interesse di tutti i tipi di prestiti). Il programma di acquistoverrà invece portato avanti su valori attuali (120 miliardi di dollari al mese) fino a quando non ci saranno “sostanziali” progressi sul fronte dell’occupazione e dell’inflazione. La pandemia crea “considerevoli rischi” nel ...

clikservernet : Ultima riunione 2020 della Federal Reserve: gli acquisti di titoli continueranno ma per ora non aumentano. Giù Wall… - Noovyis : (Ultima riunione 2020 della Federal Reserve: gli acquisti di titoli continueranno ma per ora non aumentano. Giù Wal… - zazoomblog : Ultima riunione 2020 della Federal Reserve: gli acquisti di titoli continueranno finché l’economia non mostrerà sos… - Italia_Notizie : Borse positive e dollaro debole in attesa dell’ultima riunione 2020 della Federal Reserve che potrebbe annunciare n… - clikservernet : Borse positive e dollaro debole in attesa dell’ultima riunione 2020 della Federal Reserve che potrebbe annunciare n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima riunione Ultima riunione 2020 della Federal Reserve: gli acquisti di titoli continueranno finché l’economia non… Il Fatto Quotidiano La Fed lascia tassi invariati fra 0 e 0,25%

La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. Lo ha deciso la banca centrale nell'ultima riunione del 2020. Il programma di acquis ...

FED, tassi invariati e avanti con il programmi di acquisto di bond

La Federal Reserve americana ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse e quindi il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo ...

La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. Lo ha deciso la banca centrale nell'ultima riunione del 2020. Il programma di acquis ...La Federal Reserve americana ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse e quindi il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo ...