Stanotte con Caravaggio: su Rai1 il viaggio di Alberto Angela nella vita di Michelangelo Merisi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alberto Angela Previsto per lo scorso 9 dicembre e bruscamente rinviato di una settimana, arriva su Rai1 Stanotte con Caravaggio, lo speciale a cura di Alberto Angela che racconta la vita e le opere di uno dei più grandi, amati e controversi pittori della storia dell'arte: Michelangelo Merisi. Lo speciale sarà un viaggio alla scoperta della sua arte, realizzato dalla Rai con spettacolari riprese da droni, elicottero, effetti visivi, minifiction, tutto al servizio di una grande operazione culturale. Il racconto parte da Palo Laziale, l'ultimo approdo conosciuto di Caravaggio prima della morte. Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un ...

