Spostamenti tra piccoli comuni | mozione in Senato Ma cosa succede con il lockdown?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic –tra, la maggioranza trova la quadra e presenta unaal: ora spetta al governo decidere. Mentre c’è grande attesa per la nuova stretta sulle vacanze di Natale – con il rischio di undal 24 dicembre al 6 gennaio – la maggioranza approva unaper derogare il blocco degliimposto dal Dpcm. La deroga riguarderebbelimitrofi o comunque in una area ristretta di tot chilometri. Obiettivo: permettere ai parenti di riunirsi nei giorni di festa. Peccato che una deroga del genere al blocco deglisarebbe un controsenso rispetto al quasi sicuronatalizio. Se gli italiani non ...