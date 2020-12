Roma: due donne salvate nel Tevere, chiedevano aiuto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel cuore di Roma, intorno alle ore 20:00 di ieri sera una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale , mentre era intenta nel pattugliamento delle golene del fiume Tevere, ha scorto in acqua due donne, di 63 e 66 anni, che, a bordo di una canoa, chiedevano aiuto. La canoa sui si trovavano a bordo si era incagliata a un grosso albero affiorante dall’acqua. Prontamente gli agenti, presa una cima si sono attivati per raggiungerle e metterle in sicurezza. Dopo vari tentativi sono riusciti a disincagliare la canoa per poi trascinarla fino alla riva, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, è stato possibile impedire che le donne venissero trascinate dalla corrente, con il concreto rischio di finire nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel cuore di, intorno alle ore 20:00 di ieri sera una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale , mentre era intenta nel pattugliamento delle golene del fiume, ha scorto in acqua due, di 63 e 66 anni, che, a bordo di una canoa,. La canoa sui si trovavano a bordo si era incagliata a un grosso albero affiorante dall’acqua. Prontamente gli agenti, presa una cima si sono attivati per raggiungerle e metterle in sicurezza. Dopo vari tentativi sono riusciti a disincagliare la canoa per poi trascinarla fino alla riva, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, è stato possibile impedire che levenissero trascinate dalla corrente, con il concreto rischio di finire nelle ...

matteosalvinimi : Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma: attenti a quei due ?? - SkyTG24 : Ferentino, morti due ragazzi per avvelenamento da monossido - team_world : Come noto i due concerti di #LiamPayne previsti a luglio 2020 sono stati sospesi: oggi è stato ufficialmente comuni… - CasilinaNews : Covid permettendo Franco126 annuncia due nuove date per il concerto #Franco126 #Bluejeans - bias1970 : RT @RiccardoPennisi: Da tre mesi dice la stessa identica cosa. Grande contributo al dibattito su #Roma, senza dubbio. Fa in piccolo quello… -