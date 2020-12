Rapporto WEF, Italia resta indietro in capacità di resilienza e ripresa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il nostro Paese resta indietro nella capacità di resilienza e di ripresa dell’economia. E’ quanto emerge dal Rapporto sulla competitività del World Economic Forum “Global Competitiveness Report” in cui si rileva che per quanto “la maggior parte dei Paesi non sia ancora pronta per la trasformazione, l’Italia è in ritardo in 9 delle 11 priorità identificate. I due aspetti in cui l’Italia è relativamente meglio preparata sono la disponibilità al quadro della concorrenza e agli incentivi a dirigere le risorse finanziarie verso investimenti e inclusione a lungo termine”. A fronte dell‘eccezionalità della crisi attuale innescata dalla pandemia, quest’anno il WEF “ha sospeso” le classifiche tradizionali sul grado di competitività dei Paesi “per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il nostro Paesenelladie didell’economia. E’ quanto emerge dalsulla competitività del World Economic Forum “Global Competitiveness Report” in cui si rileva che per quanto “la maggior parte dei Paesi non sia ancora pronta per la trasformazione, l’è in ritardo in 9 delle 11 priorità identificate. I due aspetti in cui l’è relativamente meglio preparata sono la disponibilità al quadro della concorrenza e agli incentivi a dirigere le risorse finanziarie verso investimenti e inclusione a lungo termine”. A fronte dell‘eccezionalità della crisi attuale innescata dalla pandemia, quest’anno il WEF “ha sospeso” le classifiche tradizionali sul grado di competitività dei Paesi “per ...

