Querelato dalla madre, uomo ridotto in povertà. Una storia infinita, assolto per due volte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) FALCONARA - Un uomo prostrato e deluso anche se assolto due volte 'per non aver commesso il fatto', eppure costretto a vivere 'sotto il limite della povertà assoluta'. Il falconarese G.C. ha deciso di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) FALCONARA - Unprostrato e deluso anche sedue'per non aver commesso il fatto', eppure costretto a vivere 'sotto il limite dellaassoluta'. Il falconarese G.C. ha deciso di ...

FALCONARA - Un uomo prostrato e deluso anche se assolto due volte "per non aver commesso il fatto", eppure costretto a vivere «sotto il limite della ...

