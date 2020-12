“Pfas nei piatti compostabili”, l’inchiesta del Guardian. E in Italia? Si farà campionatura per analizzarli ed escludere potenziali rischi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come sono fatti i piatti “compostabili” (eco-friendly)? Secondo un’inchiesta pubblicata su The Guardian contengono Pfas ovvero potenziali cancerogeni. Questi piatti sono molto diffusi, soprattutto nelle mense delle scuole perché a causa del Covid – dagli asili in su – gli istituti si sono organizzati per conservare le “bolle” di separazione tra classi e in molti hanno adottato il pranzo “lunch box”. Graham Peaslee, docente di Chimica e Biochimica dell’università di Notre Dame, ha trovato nei campioni analizzati (19) una media di 1.670 ppm (parti per milione) di fluoro (sottoprodotto dei Pfas). È necessario precisare che la famiglia dei Pfas – sostanze perfluoroalchiliche – è molto ampia (sono 4.730 le molecole classificate dall’Organizzazione per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come sono fatti i” (eco-friendly)? Secondo un’inchiesta pubblicata su Thecontengonoovverocancerogeni. Questisono molto diffusi, soprattutto nelle mense delle scuole perché a causa del Covid – dagli asili in su – gli istituti si sono organizzati per conservare le “bolle” di separazione tra classi e in molti hanno adottato il pranzo “lunch box”. Graham Peaslee, docente di Chimica e Biochimica dell’università di Notre Dame, ha trovato nei campioni analizzati (19) una media di 1.670 ppm (parti per milione) di fluoro (sottoprodotto dei). È necessario precisare che la famiglia dei– sostanze perfluoroalchiliche – è molto ampia (sono 4.730 le molecole classificate dall’Organizzazione per la ...

clikservernet : “Pfas nei piatti compostabili”, l’inchiesta del Guardian. E in Italia? Si farà campionatura per analizzarli ed escl… - Noovyis : (“Pfas nei piatti compostabili”, l’inchiesta del Guardian. E in Italia? Si farà campionatura per analizzarli ed esc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfas nei piatti “Pfas nei piatti compostabili”, l’inchiesta del Guardian Il Fatto Quotidiano Tubone di 20 chilometri anti-pfas, in arrivo acqua "buona" nella Bassa Padovana

Il tubone anti-Pfas, di fatto una tubazione sotterranea lunga quasi 20 chilometri ... Marco Zambon e Emanuele Bonello – che fanno parte dell’Assemblea del Consorzio di bonifica Adige-Euganeo. Nei ... La moda ecosostenibile è un buon affare. Alcune startup lo hanno capito

Molti grandi brand hanno rinunciato alle pellicce e alle pelli di animali esotici e gli esperti dicono che la prossima sulla lista potrebbe essere la pelle bovina. Perché esiste già un'alternativa ... Il tubone anti-Pfas, di fatto una tubazione sotterranea lunga quasi 20 chilometri ... Marco Zambon e Emanuele Bonello – che fanno parte dell’Assemblea del Consorzio di bonifica Adige-Euganeo. Nei ...Molti grandi brand hanno rinunciato alle pellicce e alle pelli di animali esotici e gli esperti dicono che la prossima sulla lista potrebbe essere la pelle bovina. Perché esiste già un'alternativa ...