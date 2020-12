Kenya, la scuola internazionale ‘Still I Rise’ apre nello slum (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “Dopo la pandemia, in Kenya oltre quattro miioni di persone sono scivolate sotto la soglia di povertà. L’apertura della nostra scuola internazionale è stata accolta con un entusiasmo che ci ha commosso. Abbiamo 300 posti, consapevoli che almeno 300.000 ragazzi potrebbero volersi iscrivere: servirebbe una cittadella dello studio”. Così Nicolò Govoni racconta all’agenzia Dire l’inaugurazione della Still I Rise International School, l’ultimo traguardo raggiunto dalla ong di cui è presidente, già impegnata con scuole d’emergenza destinate a minori profughi in Grecia e in Turchia. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “Dopo la pandemia, in Kenya oltre quattro miioni di persone sono scivolate sotto la soglia di povertà. L’apertura della nostra scuola internazionale è stata accolta con un entusiasmo che ci ha commosso. Abbiamo 300 posti, consapevoli che almeno 300.000 ragazzi potrebbero volersi iscrivere: servirebbe una cittadella dello studio”. Così Nicolò Govoni racconta all’agenzia Dire l’inaugurazione della Still I Rise International School, l’ultimo traguardo raggiunto dalla ong di cui è presidente, già impegnata con scuole d’emergenza destinate a minori profughi in Grecia e in Turchia.

