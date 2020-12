Il Codacons denuncia Fedez per pubblicità occulta a un marchio di automobili (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Codacons denuncia Fedez per presunta pubblicità occulta al marchio Lamborghini. L’Associazione ha infatti presentato un esposto all’Antitrust nel quale si richiede l’apertura di un procedimento contro Federico Lucia, legato alla recente consegna del ricavato della raccolta fondi che aveva avviato su Twitch. La sua scelta di consegnare i pacchetti regalo in Lamborghini, auto di sua proprietà, aveva già creato un corto circuito nel sistema generando una serie di critiche alle quali Fedez ha anche risposto. Federico Lucia ha infatti ribadito di aver effettuato la consegna con la sua automobile personale, seppur di lusso, e di averla regolarmente pagata. Spiega il Codacons: “In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste di utenti che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilper presuntaalLamborghini. L’Associazione ha infatti presentato un esposto all’Antitrust nel quale si richiede l’apertura di un procedimento contro Federico Lucia, legato alla recente consegna del ricavato della raccolta fondi che aveva avviato su Twitch. La sua scelta di consegnare i pacchetti regalo in Lamborghini, auto di sua proprietà, aveva già creato un corto circuito nel sistema generando una serie di critiche alle qualiha anche risposto. Federico Lucia ha infatti ribadito di aver effettuato la consegna con la sua automobile personale, seppur di lusso, e di averla regolarmente pagata. Spiega il: “In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste di utenti che ...

Adnkronos : #Codacons denuncia @Fedez: 'Beneficenza per #marketing, pubblicità occulta ad auto' - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Codacons denuncia @Fedez: 'Beneficenza per #marketing, pubblicità occulta ad auto' - cris_strega : RT @Adnkronos: #Codacons denuncia @Fedez: 'Beneficenza per #marketing, pubblicità occulta ad auto' - angellosto : @Adnkronos @Fedez Denuncia a Fedez, pubblicità occulta al codacons - govi47 : RT @riktroiani: Per approfondire -