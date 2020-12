Ida e Riccardo e le ultime news da Uomini e donne: la Platano tornerà in studio con l’anello? (Video) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ultime news “di fuoco” su Ida e Riccardo. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, la Platano ha fatto recapitare una breve lettera per Guarnieri, all’interno della quale ha palesato l’intenzione di restituire l’anello di fidanzamento. Ida e Riccardo, ultime news da Uomini e donne: Platano tornerà in studio? Nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, però, Riccardo ha fatto capire chiaramente di non voler ricevere indietro l’anello di Ida, e in studio, da più parti, è stata anche avanzata l’ipotesi che ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020)“di fuoco” su Ida e. Nella puntata didi oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, laha fatto recapitare una breve lettera per Guarnieri, all’interno della quale ha palesato l’intenzione di restituiredi fidanzamento. Ida edain? Nella puntata didi oggi pomeriggio, però,ha fatto capire chiaramente di non voler ricevere indietrodi Ida, e in, da più parti, è stata anche avanzata l’ipotesi che ...

tuttopuntotv : Ida e Riccardo e le ultime news da Uomini e donne: la Platano tornerà in studio con l’anello? (Video) #UominieDonne - ishax114 : ida ha preso in giro riccardo per il suo cognome e perché aveva difficoltà economiche? e poi faceva pure la vittima… - Notiziedi_it : Uomini e Donne, lettera di Ida Platano all’ex Riccardo Guarnieri con l’anello di fidanzamento | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Uomini e Donne, Roberta chiude con Riccardo, Maria De Filippi: “se tornasse Ida?” | Video Witty Tv - pensieronews : U&D: L’anello restituito da Ida platano a Riccardo. -