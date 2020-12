George Clooney non ha dubbi: il nuovo 007 dovrebbe essere Idris Elba (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sappiamo quando potremo vedere No time to die, la 25esima avventura cinematografica di 007. L’unica cosa certa è che sarà l’ultima volta che vedremo Daniel Craig nei panni dell’agente segreto di Sua Maestà. Quindi la ciacci al sostituto è ormai aperta da tempo. Le abbiamo sentite tutte. Ma c’è un nome che ricorre con insistenza. e che oggi ha avuto anche l’avvallo di un pezzo da 90 di Hollywood come George Clooney. Il prossimo James Bond, secondo lui, dovrebbe essere Idris Elba. Idris Elba e George Clooney chiacchierano in chiesa in attesa delle nozze del principe Harry e di Meghan Markle a Windsor il 19 maggio 2018. Con loro le rispettive moglie, Sabrina e Amal Clooney. Foto Getty Per ... Leggi su amica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sappiamo quando potremo vedere No time to die, la 25esima avventura cinematografica di 007. L’unica cosa certa è che sarà l’ultima volta che vedremo Daniel Craig nei panni dell’agente segreto di Sua Maestà. Quindi la ciacci al sostituto è ormai aperta da tempo. Le abbiamo sentite tutte. Ma c’è un nome che ricorre con insistenza. e che oggi ha avuto anche l’avvallo di un pezzo da 90 di Hollywood come. Il prossimo James Bond, secondo lui,chiacchierano in chiesa in attesa delle nozze del principe Harry e di Meghan Markle a Windsor il 19 maggio 2018. Con loro le rispettive moglie, Sabrina e Amal. Foto Getty Per ...

