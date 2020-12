Fondi Ue, la condizionalità sullo Stato di diritto diventa legge (Di mercoledì 16 dicembre 2020) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il regolamento volto a proteggere i Fondi UE da un uso improprio da parte dei governi che non rispettano lo Stato di diritto.Secondo il nuovo regolamento, i pagamenti del bilancio dell’UE possono essere sospesi per i Paesi UE in cui sono state accertate violazioni dello Stato di diritto che compromettono la gestione dei Fondi UE. Allo stesso tempo, l’UE garantirà che i beneficiari finali non finiscano per pagarne il conto.Dopo aver accertato l’avvenuta violazione, la Commissione proporrà l’attivazione del meccanismo di condizionalità nei confronti di un governo UE e, successivamente, taglierà o congelerà i pagamenti a quello Stato membro dal bilancio europeo.Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il regolamento volto a proteggere iUE da un uso improprio da parte dei governi che non rispettano lodi.Secondo il nuovo regolamento, i pagamenti del bilancio dell’UE possono essere sospesi per i Paesi UE in cui sono state accertate violazioni dellodiche compromettono la gestione deiUE. Allo stesso tempo, l’UE garantirà che i beneficiari finali non finiscano per pagarne il conto.Dopo aver accertato l’avvenuta violazione, la Commissione proporrà l’attivazione del meccanismo dinei confronti di un governo UE e, successivamente, taglierà o congelerà i pagamenti a quellomembro dal bilancio europeo.Il ...

