Come cancellare un pignoramento e quando è possibile farlo

Abbiamo già parlato più volte e diffusamente del pignoramento (Come ad esempio qui con riferimento all'affitto), vale a dire quell'atto dal quale prende forma l'iter di espropriazione forzata nei confronti dei beni del debitore. Il pignoramento è anche detto il primo atto esecutivo, mirato espressamente a porre un vincolo su alcuni beni di proprietà del debitore, per il soddisfacimento delle legittime pretese di credito del creditore che procede, ma anche degli eventuali ulteriori creditori che in un secondo tempo dovessero intervenire nel processo esecutivo in corso. Qui di seguito vogliamo capire Come risolvere un problema pratico non di poco conto: Come cancellare un pignoramento e quando si può? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di ...

