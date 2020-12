Ariadna Romero contattata da Elisabetta Gregoraci | cosa le ha detto l’ex di Briatore?

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Apparsa solo la scorsa settimana al GFVIPcompagna di Pierpaolo Petrelli e madre di suo figlio Leonardo. I due ex hanno mantenuto un rapporto civile e amichevole tanto che la modella cubana ha deciso di rassicurare Petrelli sul percorso che sta facendo nel reality, lo ha tranquillizzato riferendogli i progressi del loro bambino e lo ha invitato a godersi il momento. L’incontro tra i due è stato esemplare, hanno pubblicamente confermato che due ex possono rispettarsi e insieme crescere il loro figlio nel nome di un affetto che durerà per sempre, anche se l’amore è finito. Il pubblico commosso da tanto affetto non ha potuto far altro che condividere il momento. Anche, oggi fuori dalla casa per scelta, che con Petrelli ha avuto un rapporto speciale, è apparsa ...