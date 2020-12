Alexander McQueen | la Primavera Estate 2021 è un racconto dionisiaco

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle» affermava Oscar Wilde, intravedendo uno spiraglio di positività in qualsiasi condizione umana. Una celebre citazione che sembra narrare in breve anche lo spirito della nuova collezione Primavera/Estate 2021 di Alexander McQueen, presentata assieme alla Pre-Fall Uomo 2020-21 in un fashion film in cui l’elemento fango e il suo simbolismo fanno da protagonisti: girato nell’East London qualche settimana fa da Jonathan Glazer – regista del film Under the Skin con Scarlett Johannson e di iconici video musicali come Karma Police dei Radiohead – vede alcuni modelli maschili e femminili sulle rive del Tamigi, in una mattina d’inverno, mentre si divertono nei loro splendidi abiti, in mezzo al fango. https://www.youtube.com/watch?v=N6RrNFmOUS4