Accoltella moglie | suocera e cognate | ' L' ho fatto per salvarle dal Coronavirus' Morte due donne

Accoltella la moglie e la suocera e le cognate per salvarle dal Coronavirus. Adam Roth, di Waukesha nel Wisconsin, era a cena con la famiglia di sua moglie quando ha accoltellato le donne.

Accoltella la moglie e la suocera e le cognate per salvarle dal coronavirus. Adam Roth, di Waukesha nel Wisconsin, era a cena con la famiglia di sua moglie quando ha accoltellato le donne. L'uomo si è ...

L'uomo ha aggredito la famiglia della moglie

Un uomo ha aggredito e accoltellato le donne della sua famiglia e si è giustificato dicendo che voleva salvarle dal Covid.

Un uomo ha aggredito e accoltellato le donne della sua famiglia e si è giustificato dicendo che voleva salvarle dal Covid.