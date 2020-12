Vaccini forse già a fine anno. Tutto pronto? (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Agenzia europea del farmaco accelera: si riunirà il 21 dicembre per decidere il via libera al vaccino anticovid prodotto da Pfizer Biontech. L'approvazione dell'Ema comunque non arriverà oltre il 29. Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Agenzia europea del farmaco accelera: si riunirà il 21 dicembre per decidere il via libera al vaccino anticovid prodotto da Pfizer Biontech. L'approvazione dell'Ema comunque non arriverà oltre il 29.

lastknight : Ok la comunicazione (mi da il pane), ma a nessuno è venuto in mente che forse è il momento di cose SERIE e compite,… - CitymanAlberto : Per 'piano vaccini' forse intendono 'con calma'... - Cesare45396379 : @myrtamerlino Non leggono chi? Forse lei. La scienza ha fatto grandi cose ma spesso con tante ombre, troppi interes… - napulegno79 : @myrtamerlino Ma Picone giornalista nn vali niente,come italiana peggio mi chiedo ma sei virologia che di dimeni pe… - OCardinal17 : RT @AntonioOpallo61: Ragazzi non vedo l’ora, per la metà di gennaio e forse anche prima sarò vaccinato contro la Covid-19. Quanta emozione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini forse Nuova variante Covid, gli esperti sul ceppo inglese: «Forse più contagioso ma non più grave. E il vaccino funziona» Il Messaggero Covid, Fedriga: il Fvg è pronto ai vaccini anche prima del 15 gennaio

Quanto al ritorno in classe, «non è in discussione, ma lo è se una didattica al 75% in presenza sia sostenibile». Il presidente regionale apre anche a un lockdown stile prima ondata, ma «solo se il go ... Coronavirus, Conte: “In arrivo nuove misure per Natale”

“Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci ... Quanto al ritorno in classe, «non è in discussione, ma lo è se una didattica al 75% in presenza sia sostenibile». Il presidente regionale apre anche a un lockdown stile prima ondata, ma «solo se il go ...“Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci ...