Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 07 | 10

(Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale martedì 15 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio l’indice di contagiosità di nuovo coronavirus su tornata 00 39 A fronte di un lieve calo dei contagi da giorni ormai superati 65.000 sfiorando i 500 giorni sono ancora molto significativi commenta il ministro speranza il governo vuole una stretta Natale per evitare una terza ondata di contagi la decisione sulle nuove misure attesa per stasera o domani tra le ipotesi una zona rossa Nazionale nei giorni festivi e prefestivi ho una sorta di grave zona arancione con i negozi aperti e ristoranti chiusi il coprifuoco anticipato alle 18 alle 20 alcuni governatori sono contrari come Toti che Rivendica in Liguria dati zona gialla durissimo Zaia su gli assembramenti dello shopping il resto dell’Europa non va meglio Con L’Olanda che dichiaro nuovo lockdown e Londra che non c’è ...