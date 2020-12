Tutte queste riunioni servono davvero? Ecco come organizzarne una perfetta

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 dicembre 2020) Sembravano un lontano ricordo – almeno in parte – e invece le riunioni sono tornate prepotenti durante lo smart working e la loro frequenza si stima sia aumentata del 23%. Entro il 2024 le riunioni in presenza saranno solamente il 20% del totale, contro il 60% attuale. Una stima, ma è indubbio che l’emegenza Covid ha accelerato una transizione che porterà molti incontri, meeting e riunioni che prima erano in presenza a essere svolte da remoto tramite Skype o Zoom. Detto ciò, ci sono cose che non cambiano, sia che si tratti di riunioni faccia a faccia o schermo a schermo.