Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il Tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti di Tonno fresco da 200 g 500 g di pomodorini in scatola 2 acciughe sott'olio 2-3 capperi sotto sale 1 cipolla media 20 olive Spagnole o di Gaeta 1 spicchio d'aglio 3-4 cucchiai di olio evo 1/2 bicchiere di vino bianco Sale fino q.b. 1 ciuffo di prezzemolo Per preparare il Tonno in padella con cipolle, olive e pomodorini iniziamo lavando il Tonno con l'acqua fredda. Una volta puliti i tranci di Tonno, fateli sgocciolare e ...

Per sconfiggere il virus che da un anno stringe le nostre vite in una morsa la soluzione sarebbe dentro ai container impiegati per il trasporto di tonno. Ci ha pensato Thermo King, azienda leader ... Lo annuncia il presidente dell'azienda leader nel trasporto di cibo a temperature controllate. 300mila dosi di vaccino in ogni container ...Per sconfiggere il virus che da un anno stringe le nostre vite in una morsa la soluzione sarebbe dentro ai container impiegati per il trasporto di tonno. Ci ha pensato Thermo King, azienda leader ...