Pro Vercelli: la resurrezione dalla tomba (Di martedì 15 dicembre 2020) L'arrembante rincorsa alla promozione in cadetteria sembra tingersi di un'insormontabilità solo apparente. Reduci dalle debacle con Pro Sesto ed Alessandria, le bianche casacche sono ora chiamate all'inversione di trend per sublimare la forte candidatura di favorita. La Pro Vercelli, in campo domani nel recupero col Livorno, ha l'immane opportunità di ridossarsi al Renate capolista. dalla sciatteria all'esame di maturità Nonostante il deprecabile piazzamento finale della stagione 19/20, conclusasi con un misero tredicesimo posto, alte erano le aspettative di promozione per la stagione in itinere della formazione vercellese. La bocciatura di Alberto Gilardino in favore di Francesco Modesto sulla panchina piemontese si è rivelata la chiave di volta per la rinascita della Pro Vercelli.L'impronta tattica portata dall'ex Palermo ha di ...

