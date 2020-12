NEVE forte su tutta la Val Padana. L’ultima volta a Dicembre, ecco quando (Di martedì 15 dicembre 2020) La NEVE che si posa, una vera chimera negli ultimi anni Quest’anno la prima parte di Dicembre ha regalato clima a tratti invernale, con le prime spruzzate di NEVE fino in pianura al Nord. Gli accumuli sono stati tutto sommato modesti in genere di qualche centimetro al piano, anche per la scarsa entità dei fenomeni. La Pianura Padana, per la sua particolare conformazione orografica, è fra le aree dove l’aria fredda tende a rimanere intrappolata al suolo, specie sui settori occidentali incastonati fra Alpi e Appennini. Queste prime nevicate sono state agevolate dalla presenza di un po’ di freddo nei bassi strati. In Pianura Padana nevica quasi sempre quando si verifica lo scorrimento d’aria più mite ed umida in quota al di sopra dello strato d’aria fredda al suolo. Figuriamoci quindi ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Lache si posa, una vera chimera negli ultimi anni Quest’anno la prima parte diha regalato clima a tratti invernale, con le prime spruzzate difino in pianura al Nord. Gli accumuli sono stati tutto sommato modesti in genere di qualche centimetro al piano, anche per la scarsa entità dei fenomeni. La Pianura, per la sua particolare conformazione orografica, è fra le aree dove l’aria fredda tende a rimanere intrappolata al suolo, specie sui settori occidentali incastonati fra Alpi e Appennini. Queste prime nevicate sono state agevolate dalla presenza di un po’ di freddo nei bassi strati. In Pianuranevica quasi sempresi verifica lo scorrimento d’aria più mite ed umida in quota al di sopra dello strato d’aria fredda al suolo. Figuriamoci quindi ...

