Las Vegas | cammina sull' ala di un aereo | arrestato | video

Leggi su panorama

(Di martedì 15 dicembre 2020) L'uomo è riuscito a scavalcare una recinzione, si è arrampicatoed è salito'ala. Il volo stava per decollare quando il pilota ha notato l'intrusore avanti e indietro lungo l'ala. Nelle immagini si nota l'uomo togliersi le scarpe e provare ad arrampicarsi'aletta. È statonel momento in cui è scivolato e caduto per terra.Minnesota Autostrada Nonesbaglia destinazione e atterra nella città sbagliata None Canada,da turismo sfiora pericolosamente le auto NoneGuarda tutti i