Italia zona rossa a Natale, il Cts: «Più controlli anti-assembramenti». Ma nel parere per il governo non si parla di chiusure (Di martedì 15 dicembre 2020) «Aumentare i controlli» ed eventualmente procedere ad un inasprimento delle misure la cui indicazione spetta comunque al governo. Riunione fiume dei tecnici del Comitato tecnico... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) «Aumentare i» ed eventualmente procedere ad un inasprimento delle misure la cui indicazione spetta comunque al. Riunione fiume dei tecnici del Comitato tecnico...

Piu_Europa : In Italia circa 1/4 dei contagi proviene dal #Veneto. In poche settimane il modello veneto si è trasformato nella m… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - filodirettomon1 : Italia in zona #arancione e #rossa per #Natale? ecco il nuovo piano del governo - Stelladiana101 : RT @claudiafusani: Verifica di governo? Ma no, l’Italia deve tornare in zona rossa in attesa che “fioriscano” i fiori nelle piazze dei vacc… -