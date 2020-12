Il governo si divide sul lockdown di Natale | tra Italia arancione e blocco totale prende corpo l’ipotesi di un compromesso

Leggi su open.online

(Di martedì 15 dicembre 2020) La certezza, al momento, è che ristoranti e bar chiuderanno nei giorni festivi e pre-festivi. Quanto alla serrata dei negozi e, soprattutto, a ulteriori limitazione alla libertà di movimento, ilnon ha ancora trovato una quadra. Nel tentativo di «scongiurare una terza ondata», il ministro della Salute Roberto Speranza – sostenuto da una parte del Pd, che sul dossier non è compatto – vorrebbe istituire una zona rossa, dove si potrebbe lasciare l’abitazione solo per spostamenti ritenuti essenziali. Una ipotesi che ricalca, in sostanza, le raccomandazioni recapitate dal Comitato tecnico scientifico (Cts) al. Lo scetticismo di Conte Più scettico sulle nuove misure anti-Covid è il premier Giuseppe Conte, che nel corso del confronto di ieri, 14 dicembre, ha frenato: «Perché cambiare se le misure si sono dimostrate efficaci? Possiamo ...