I piccoli comuni non si arrendono e chiedono il via libera per Natale: 'Spostamenti, nodo da sciogliere' (Di martedì 15 dicembre 2020) Augusto Curti, sindaco di Force e coordinatore regionale Anci per i piccoli comuni. Cosa significa per i borghi marchigiani l'allentamento dei divieti sugli Spostamenti nel periodo clou delle feste di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 dicembre 2020) Augusto Curti, sindaco di Force e coordinatore regionale Anci per i. Cosa significa per i borghi marchigiani l'allentamento dei divieti suglinel periodo clou delle feste di ...

matteosalvinimi : È doveroso conciliare la tutela della salute col buonsenso. Chi vive in piccoli comuni non potrà salutare famigliar… - luigidimaio : A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni. ?? - insopportabile : A Natale e a Capodanno permettiamo ai politici di spostarsi tra i piccoli luoghi comuni. - zazoomblog : I piccoli comuni non si arrendono e chiedono il via libera per Natale: Spostamenti nodo da sciogliere - #piccoli… - Inkiall : RT @framiriello: Compra online per non affollare i negozi ma compra nei piccoli negozi o falliscono, vai a mangiare al ristorante sennò fal… -