F1, Fernando Alonso è il più veloce nei test di Abu Dhabi, alle sue spalle de Vries e Vandoorne (Di martedì 15 dicembre 2020) Era senza ombra di dubbio il pilota più atteso della giornata di test che da poco si è conclusa ad Abu Dhabi e non ha tradito le attese. Fernando Alonso al volante della sua Renault è stato il più veloce, per quel che può valere, nei test di F1 sul circuito degli Emirati Arabi. L'asturiano con le gomme soft è riuscito a fermare il cronometro a 1'36?333 nel migliore dei suoi 104 giri. alle spalle dello spagnolo si sono piazzati i due piloti Mercedes: Nyck de Vries (1'36?595) e Stoffel Vandoorne (1'36"840). Al quarto posto Robert Kubica che al volante dell'Alfa Romeo ha completato 89 giri siglando il miglior tempo in 1'37?44. Settima piazza per Antonio Fuoco con la Ferrari. Il 24enne nativo di Cariati è riuscito a ...

