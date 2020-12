Cortesie per gli ospiti: Fabrizio e Andrea vs Alessandra e Gloria (Di martedì 15 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre 2020 è andata in onda la sedicesima puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Fabrizio e Andrea vs Alessandra e Gloria La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Fabrizio e Andrea contro Alessandra e Gloria. Una sfida tra menu dal titolo “Tutto al forno a legna” e uno “A cena con Eduardo”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Nino e Martina con il punteggio di 22-20. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 15 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre 2020 è andata in onda la sedicesima puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro. Una sfida tra menu dal titolo “Tutto al forno a legna” e uno “A cena con Eduardo”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Nino e Martina con il punteggio di 22-20.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

