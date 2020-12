Confindustria alberghi “Recovery fund insufficiente” (Di martedì 15 dicembre 2020) Un settore come quello turistico che vale il 13% del Pil avrà solo l’1,5% del Recovery fund. La denuncia arriva da Confindustria alberghi. Dalle bozze che stanno girando in queste ore, il NEXT GENERATION ITALIA prevederebbe per il turismo 3,1 miliardi, da dividere con la cultura, sui 196 complessivi disponibili. Il solo settore alberghiero nel 2020 ha già perso oltre 16 miliardi, l’80% del fatturato. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Un settore come quello turistico che vale il 13% del Pil avrà solo l’1,5% del. La denuncia arriva da. Dalle bozze che stanno girando in queste ore, il NEXT GENERATION ITALIA prevederebbe per il turismo 3,1 miliardi, da dividere con la cultura, sui 196 complessivi disponibili. Il solo settoreero nel 2020 ha già perso oltre 16 miliardi, l’80% del fatturato. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

