Allarme folla per il weekend: check point alle stazioni e poliziotti nei centri storici (Di martedì 15 dicembre 2020) Si avvicina il weekend più caldo dell’anno: da nord a sud si muoveranno decine di migliaia di persone che raggiungeranno famiglie o seconde case. Il divieto di spostamento, in un’Italia che si suppone sarà totalmente gialla, scatterà lunedì 21 dicembre, fino a quella data stazioni, aeroporti e autostrade saranno prese d’assalto. “Bisogna assolutamente evitare gli assembramenti: è legittimo che le persone possano in queste ore fare acquisti ed essere in giro, però non dobbiamo andare tutti nello stesso posto. E’ fondamentale se non vogliamo poi essere costretti a ulteriori restrizioni molto dure”, l’accorato appello del ministro della Salute Speranza. Ma sarà difficile frenare la folla che si muoverà lungo lo stivale e anche quella che nuovamente si riverserà nelle strade e nelle piazze per gli acquisti di Natale. Lo dimostra lo scorso ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Si avvicina ilpiù caldo dell’anno: da nord a sud si muoveranno decine di migliaia di persone che raggiungeranno famiglie o seconde case. Il divieto di spostamento, in un’Italia che si suppone sarà totalmente gialla, scatterà lunedì 21 dicembre, fino a quella data, aeroporti e autostrade saranno prese d’assalto. “Bisogna assolutamente evitare gli assembramenti: è legittimo che le persone possano in queste ore fare acquisti ed essere in giro, però non dobbiamo andare tutti nello stesso posto. E’ fondamentale se non vogliamo poi essere costretti a ulteriori restrizioni molto dure”, l’accorato appello del ministro della Salute Speranza. Ma sarà difficile frenare lache si muoverà lungo lo stivale e anche quella che nuovamente si riverserà nelle strade e nelle piazze per gli acquisti di Natale. Lo dimostra lo scorso ...

ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Il piano del #Viminale, allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici' - GCugini : Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici | Rep - angiuoniluigi : RT @repubblica: Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici - cesarebrogi1 : Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici | Rep - repubblica : Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme folla Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici La Repubblica Morning note: economia e finanza dai giornali

2-5). Il Cts, zona rossa subito. L'Italia verso la chiusura, ma e' scontro nel governo. Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici. Galli: 'L'Europa si blinda, da ... L’allarme dei medici: “Tra regali e aperitivi ospedali pieni presto”

Allarme medici: “Presto ospedali pieni” Il mondo scientifico ... “Per noi medici in prima linea è veramente doloroso guardare le immagini della folla che fa shopping. – commenta la professoressa ... 2-5). Il Cts, zona rossa subito. L'Italia verso la chiusura, ma e' scontro nel governo. Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici. Galli: 'L'Europa si blinda, da ...Allarme medici: “Presto ospedali pieni” Il mondo scientifico ... “Per noi medici in prima linea è veramente doloroso guardare le immagini della folla che fa shopping. – commenta la professoressa ...