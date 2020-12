(Di martedì 15 dicembre 2020) Il sociologo torna ad analizzare i dati italiani ed europei sul Covid per spiegare gli errori e le bugie dele come evitare la terza ondata Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : “Un governo di struzzi e incapaci” Il j'accuse di Ricolfi sulla pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : governo struzzi

Affaritaliani.it

Il sociologo in “La notte delle ninfee”, libro in uscita a gennaio, spiega come “si malgoverna un’epidemia” con dati e analisi che inchiodano il governo ...Dal cashback di Stato alle possibili restrizioni: rivedi in streaming on demand la puntata di lunedì 14 dicembre ...