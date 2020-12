Ufficiale | Novara | esonerato Marcolini Al suo posto torna Banchieri

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La SocietàCalcio comunica il ritorno di Simonealla guida tecnica della Prima Squadra. Il Club annuncia al contempo l’interruzione del rapporto professionale con i sigg. Michelee Davide Mandelli, ringraziando il tecnico e l’allenatore in seconda per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata in questi mesi, augurando ad entrambi il meglio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.