Toscana: Consiglio, destinare fondi per potenziare piccoli ospedali (Di lunedì 14 dicembre 2020) Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - Reperire le risorse necessarie al potenziamento della rete ospedaliera periferica. Passa con voto unanime in Consiglio regionale una mozione di Fratelli d'Italia che vede primo firmatario Diego Petrucci e, dopo l'introduzione di alcuni emendamenti, anche la firma di Donatella Spadi (Partito democratico). Con la mozione si prende l'impegno ad acquisire, in sede di commissione Sanità e politiche sociali, notizie, informazioni e documentazione sulla situazione della rete ospedaliera periferica. Inoltre si impegna la Giunta regionale ad individuare, all'interno del bilancio preventivo 2021 e degli anni successivi, le risorse necessarie per il potenziamento della rete ospedaliera periferica, considerato che “i presidi ospedalieri periferici svolgono un ruolo essenziale nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - Reperire le risorse necessarie al potenziamento della reteera periferica. Passa con voto unanime inregionale una mozione di Fratelli d'Italia che vede primo firmatario Diego Petrucci e, dopo l'introduzione di alcuni emendamenti, anche la firma di Donatella Spadi (Partito democratico). Con la mozione si prende l'impegno ad acquisire, in sede di commissione Sanità e politiche sociali, notizie, informazioni e documentazione sulla situazione della reteera periferica. Inoltre si impegna la Giunta regionale ad individuare, all'interno del bilancio preventivo 2021 e degli anni successivi, le risorse necessarie per il potenziamento della reteera periferica, considerato che “i presidieri periferici svolgono un ruolo essenziale nei ...

