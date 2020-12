“Ti rendi conto?”. Dayane Mello, la scoperta al GF Vip. Glielo hanno detto con una telefonata (Di lunedì 14 dicembre 2020) La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, segnata dall’ingresso dei tre nuovi concorrenti Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ha visto tre nominati, il più votato dei quali sarà il primo tra i nominati della prossima puntata, quando non è prevista alcuna eliminazione. Tre i concorrenti che verranno sottoposti al verdetto del televoto: Dayane, Maria Teresa e Pierpaolo. Televoto che in realtà non porterà ad un eliminato, visto che il sistema prevederà nuovamente che il più votato sarà il primo nominato della prossima settimana. L’ultima puntata Dayane Mello è stata immune grazie ai voti arrivati da casa e proprio per questo motivo è scoppiata la polemica.



La modella brasiliana, infatti, ha ricevuto una quantità spropositata di preferenze da parte del pubblico, tanto da superare Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, segnata dall’ingresso dei tre nuovi concorrenti Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ha visto tre nominati, il più votato dei quali sarà il primo tra i nominati della prossima puntata, quando non è prevista alcuna eliminazione. Tre i concorrenti che verranno sottoposti al verdel televoto:, Maria Teresa e Pierpaolo. Televoto che in realtà non porterà ad un eliminato, visto che il sistema prevederà nuovamente che il più votato sarà il primo nominato della prossima settimana. L’ultima puntataè stata immune grazie ai voti arrivati da casa e proprio per questo motivo è scoppiata la polemica.La modella brasiliana, infatti, ha ricevuto una quantità spropositata di preferenze da parte del pubblico, tanto da superare Tommaso ...

priange : RT @Nico01042014: Ti rendi conto di quanto è marcia l’informazione in questo paese quando vedi in tv esponenti del centro destra snocciolar… - cattivamamy : È vero siamo inacidite ,dipende da tutto quello che ci circonda .Se guardi i TG se leggi i giornali se vedi qualsia… - IstanbulEuropa : @liviaponzio @marilovesgr33n @sofertweets a seggi - ma ti parlo già di 20 anni fa - ti rendi conto che il declino è… - ziaiaia3 : RT @MonterossoMara: Quando una persona ti fa perdere la testa Non ti rendi neanche conto che la tua pazzia vale più di tutte le ragionevole… - Alberto_drudi : È solo quando arrivi in alto che ti rendi veramente conto di quanta salita hai dovuto fare. -