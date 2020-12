Sui padiglioni-primula di Arcuri e Boeri c’è ancora molto da capire (Di lunedì 14 dicembre 2020) I gazebo dove, presumibilmente dalla seconda fase della campagna, gli italiani potranno vaccinarsi sono delle strutture cilindriche con ambienti interni riconfigurabili grazie a separatori autoportanti, i servizi e gli impianti concentrati nella parte centrale, la copertura con pannelli solari per renderli autonomi e uno scheletro in legno. Il rivestimento esterno è in materiale idrotessile. Li ha messi a punto lo studio dell’architetto Stefano Boeri, che li ha presentati ieri insieme al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Che il simbolo della campagna vaccinale sia una primula stilizzata, o che lo slogan scelto si collochi a metà fra la new age e uno spot per l’infanzia (“L’Italia rinasce con un fiore”), è ovviamente relativo. Si sarebbero potute fare mille altre scelte e ognuna avrebbe senz’altro accontentato alcuni e ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) I gazebo dove, presumibilmente dalla seconda fase della campagna, gli italiani potranno vaccinarsi sono delle strutture cilindriche con ambienti interni riconfigurabili grazie a separatori autoportanti, i servizi e gli impianti concentrati nella parte centrale, la copertura con pannelli solari per renderli autonomi e uno scheletro in legno. Il rivestimento esterno è in materiale idrotessile. Li ha messi a punto lo studio dell’architetto Stefano, che li ha presentati ieri insieme al commissario all’emergenza Domenico. Che il simbolo della campagna vaccinale sia unastilizzata, o che lo slogan scelto si collochi a metà fra la new age e uno spot per l’infanzia (“L’Italia rinasce con un fiore”), è ovviamente relativo. Si sarebbero potute fare mille altre scelte e ognuna avrebbe senz’altro accontentato alcuni e ...

SimoneCosimi : Sui padiglioni-primula di Arcuri e Boeri c'è ancora molto da capire - BimbediCalenda : Ma al posto del petalo non potevate mettere la faccia di @CarloCalenda sui padiglioni? Così avremmo avuto adesione… - Compagno_Pert : Un commento intelligente e sensato (in tempi in cui è merce rara) sui padiglioni a forma di primula (dal costo non… - giuliocredali : RT @Twittaia1: Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti di che colore vuoi il fiorellino sui padiglioni. #fiorellini - Compagno_Pert : Sui padiglioni a forma di primula in cui sarà effettuato il #VaccinoAntiCovid una cosa mi sfugge: come porteranno q… -