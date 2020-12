Sonic Forces e le microtransazioni | un bambino ha speso più di € 13 000 nel gioco su iPad

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Undi sei anni hala bellezza di oltre 13.000 euro in acquisti in-game per ilsu. La madre del bimbo ha scoperto una serie di movimenti sulla sua carta di credito che riportavano ad acquisti in-app. Gli acquisti sono stati fatti dal figlio minore, George, il quale ha acquistato ripetutamente valuta di. Inizialmente la madre pensava fosse una sorta di frode, dato che non riusciva a capire da dove provenissero questi acquisti, ma in seguito ha scoperto che invece era il figlio più piccolo a fare questi acquisti in-app. Contattato Apple, la madre ha dichiarato: "E' come se mio figlio si drogasse perché continua a voler acquistare sempre di più". Sfortunatamente Apple ha affermato di poter rimborsare la madre dato che non ha ...