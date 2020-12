Premio Scirea a Belotti. Il Gallo: “Saranno orgogliosi i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Belotti, in occasione della premiazione del Golden Boy 2020, ha ottenuto il Premio Gaetano Scirea, assegnato a chi dimostra “professionalità, attaccamento ai valori sportivi ed esemplare comportamento in campo”. Questo il commento dell’attaccante del Torino: “Saluto prima di tutto la signora Mariella Scirea, è una grande soddisfazione ricevere questo prestigioso Premio per le motivazioni per cui mi è stato assegnato. Saranno orgogliosi i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato. Auguro un sereno Natale e un bel 2021 e che possiamo tornare ad abbracciarci“. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea, in occasione della premiazione del Golden Boy 2020, ha ottenuto ilGaetano, assegnato a chi dimostra “professionalità, attaccamento ai valori sportivi ed esemplare comportamento in campo”. Questo il commento dell’attaccante del Torino: “Saluto prima di tutto la signora Mariella, è una grande soddisfazione ricevere questo prestigiosoper le motivazioni per cui mi è stato assegnato. Sarannoper gliche midato. Auguro un sereno Natale e un bel 2021 e che possiamo tornare ad abbracciarci“. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Haaland il nuovo Golden Boy "Eredità pesante ma stimolante"

