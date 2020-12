Pierpaolo Pretelli "Elisabetta Gregoraci? Storia chiusa"/ "In diretta negava poi era gelosa della Salemi..." (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli dal Grande Fratello Vip 2020 attacca Elisabetta Gregoraci "Mi ha condizionato". Maria Teresa Ruta conferma "Era possessiva!! Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020)dal Grande Fratello Vip 2020 attacca"Mi ha condizionato". Maria Teresa Ruta conferma "Era possessiva!!

Isabell02182919 : Dopo oggi Pierpaolo Pretelli può tornare nel baratro da cui è venuto. È la delusione delle delusioni di questo… - choriflettuto__ : RT @airtwitth: Pierpaolo Pretelli, sei la più grande delusione di questa edizione. Sono veramente tanto tanto delusa. Non ho parole. #grego… - onmyway_16 : L’unico mezzo che avrà Pierpaolo Pretelli per vedere Eligreg una volta uscito: #gregorelli - airtwitth : Pierpaolo Pretelli, sei la più grande delusione di questa edizione. Sono veramente tanto tanto delusa. Non ho parole. #gregorelli - xannygus : io raga sono innamorata persa di Pierpaolo Pretelli -