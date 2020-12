No, la povertà non è stata abolita (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Massimo Coppola Di fronte al video della interminabile coda di persone in attesa del proprio turno per ricevere un po’ di cibo e beni di prima necessità dalla benemerita e storica Onlus milanese Pane Quotidiano, abbiamo tutti perso le parole. La potenza di una semplice e ben realizzata immagine documentaria, altro esempio di citizen journalism – il post è stato diffuso su Twitter ieri mattina e ha già superato le 300mila visualizzazioni – ci impone di fermarci un secondo. Quando questo accade, nel multiforme, eccedente fluire di immagini che ogni giorno saturano i nostri occhi, è significativo di per sé. https://twitter.com/preppy57/status/1337690145840111616 Non è cosa nuova il vivere dentro le contraddizioni. In periodo natalizio, in particolare, il clash tra ciò che nella tradizione cristiana esso dovrebbe rappresentare e ciò che è diventato perché nulla è fuori dalla macchina ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Massimo Coppola Di fronte al video della interminabile coda di persone in attesa del proprio turno per ricevere un po’ di cibo e beni di prima necessità dalla benemerita e storica Onlus milanese Pane Quotidiano, abbiamo tutti perso le parole. La potenza di una semplice e ben realizzata immagine documentaria, altro esempio di citizen journalism – il post è stato diffuso su Twitter ieri mattina e ha già superato le 300mila visualizzazioni – ci impone di fermarci un secondo. Quando questo accade, nel multiforme, eccedente fluire di immagini che ogni giorno saturano i nostri occhi, è significativo di per sé. https://twitter.com/preppy57/status/1337690145840111616 Non è cosa nuova il vivere dentro le contraddizioni. In periodo natalizio, in particolare, il clash tra ciò che nella tradizione cristiana esso dovrebbe rappresentare e ciò che è diventato perché nulla è fuori dalla macchina ...

