Lombardia, 11 mila tamponi e 945 contagi Nella Bergamasca 91 nuovi positivi - I dati (Di lunedì 14 dicembre 2020) I dati del 14 dicembre nel bollettino della Regione. Rapporto positivi/tamponi in calo all’8,3%. Continuano a diminuire anche i ricoveri. I decessi sono 67. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Idel 14 dicembre nel bollettino della Regione. Rapportoin calo all’8,3%. Continuano a diminuire anche i ricoveri. I decessi sono 67.

