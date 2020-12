La fidanzata di Paolo Brosio affronta la macchina della verità: cala il gelo in studio a Live (Di lunedì 14 dicembre 2020) Puntata decisamente elettrizzante quella di ieri sera, 13 Dicembre 2020, di Live: Non è la D’Urso. La fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, si è sottoposta alla macchina della verità per cercare di smentire le voci che la vedrebbero insieme al giornalista solo per cercare fama e visibilità. I risultati, ottenuti attraverso delle risposte secche a quattro domande poste alla ragazza da Barbara D’Urso, hanno creato il panico in studio. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la parola “falso” sotto quasi tutte le risposte di Maria Laura. Nonostante quanto dimostrato dalla macchina della verità, arrivata direttamente dell’Alabama, la reazione di Paolo Brosio ha ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Puntata decisamente elettrizzante quella di ieri sera, 13 Dicembre 2020, di: Non è la D’Urso. Ladi, Maria Laura De Vitis, si è sottoposta allaper cercare di smentire le voci che la vedrebbero insieme al giornalista solo per cercare fama e visibilità. I risultati, ottenuti attraverso delle risposte secche a quattro domande poste alla ragazza da Barbara D’Urso, hanno creato il panico in. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la parola “falso” sotto quasi tutte le risposte di Maria Laura. Nonostante quanto dimostrato dalla, arrivata direttamente dell’Alabama, la reazione diha ...

