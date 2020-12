Inzaghi: “Non ci sono giocatori stanchi, eviterò di stravolgere la squadra” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giornata di vigilia per il Benevento di Filippo Inzaghi, che domani sera ospiterà al Ciro Vigorito la Lazio. Per il tecnico dei giallorossi un match dal sapore speciale, considerando che i laziali sono allenati dal fratello Simone. Superpippo ha affrontato i temi più caldi degli ultimi giorni in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: Viola – “E’ finalmente convocato, sta bene e si allena col gruppo da tre giorni. Sicuramente non partirà titolare ma il fatto di averlo con noi è motivo di grande soddisfazione. Sarà un’arma in più”. Moncini – “Dobbiamo vivere alla giornata con lui. Ha avuto un problema alla caviglia nel match di Firenze, speravo di recuperarlo prima, ma vedremo se sarà disponibile col Genoa o con l’Udinese”. Turnover – “Non abbiamo giocatori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giornata di vigilia per il Benevento di Filippo, che domani sera ospiterà al Ciro Vigorito la Lazio. Per il tecnico dei giallorossi un match dal sapore speciale, considerando che i lazialiallenati dal fratello Simone. Superpippo ha affrontato i temi più caldi degli ultimi giorni in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: Viola – “E’ finalmente convocato, sta bene e si allena col gruppo da tre giorni. Sicuramente non partirà titolare ma il fatto di averlo con noi è motivo di grande soddisfazione. Sarà un’arma in più”. Moncini – “Dobbiamo vivere alla giornata con lui. Ha avuto un problema alla caviglia nel match di Firenze, speravo di recuperarlo prima, ma vedremo se sarà disponibile col Genoa o con l’Udinese”. Turnover –abbiamo...

